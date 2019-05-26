Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye ile ilişkilerimiz bizi 21. yüzyılın doğal ortakları yapacaktır

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni hükümetin diplomatik cephede stratejik bağımsızlığın geliştirilmesine ve küresel toplumun terörizmle mücadeleye katılımının sağlanmasına odaklanmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye ile ilişkilere değinen Büyükelçi Bhattacharyya, iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi için güçlü bir ivme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başbakan (Narendra) Modi ile Cumhurbaşkanı (Recep Tayyyip) Erdoğan arasında çok iyi bir uyuşma var. İkinci dönemde de yüksek düzeyde teatiye devam edecekler. İkili ilişkilerimizin derinleşmeye devam edeceğine ve yeni ufuklara açılacağına eminim. Gelişen ilişkilerimiz bizi 21. yüzyılın doğal ortakları ve hem küresel hem de bölgesel konularda ana aktör yapacaktır."

İkili ilişkilerdeki fırsatlara da değinen Büyükelçi Bhattacharyya, G20 üyesi olan ve hızla gelişen ekonomilere sahip Türkiye ve Hindistan'ın gerek ikili gerek üçüncü ülkelerde ekonomik ilişkileri pekiştirecek potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

İki ülkenin de sınır ötesi terör konusunda benzer meydan okumalarla yüzleştiğini söyleyen Büyükelçi, iki ülkenin terörle ve destekçileriyle mücadelede ortak sorumluluklarının olduğunu dile getirdi.

Bhattacharyya, iklim değişikliği, ticaret ve kalkınmaya çok taraflı yaklaşımın benimsenmesi gibi küresel meselelerin Türkiye ile ortak ele alınabileceğinin altını çizdi.

Dünyanın çok kutupluluğa doğru kaydığına dikkati çeken Bhattacharyya, "Yeni dünya düzeninde daha fazla demokrasi, kalkınma, şeffaflık ve hukuka dayalı sisteme ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN SEÇİMLERİNİN SONUÇLARI

Kısa süre önce sonuçlanan Hindistan seçimlerinde 900 milyon seçmenin oy kullandığını anımsatan Büyükelçi Bhattacharyya, muhalefetin elektronik oy kullanma makinelerinin güvenilirliğini sorgulamasıyla ilgili bir soru üzerine, hiçbir makinenin dışarıdaki cihazlarla şebeke bağlantısı bulunmaması nedeniyle müdahalenin mümkün olmadığını söyledi.

180 milyonluk Müslüman nüfusun yaşadığı ülkede sadece 27 Müslüman'ın seçim kazanmasıyla ilgili de değerlendirme yapan Büyükelçi, bu sayının ayrımcılığı yansıtmadığını kaydetti.

Bhattacharyya, "Hindistan seküler bir ülke ve seçimler topluluk hatları üzerinden yapılan bir çekişme değil. Sömürge döneminde Hindular ve Müslümanlar için ayrı ayrı temsiliyet uygulanmıştı. Tüm Hindistan vatandaşları bağımsız Hindistan anayasasında eşit fırsatlara sahip." diye konuştu.

Büyükelçi Bhattacharyya, Cammu Keşmir'de oy kullanma oranlarının düşük olmasıyla ilgili bir soru üzerine de söz konusu bölgenin Pakistan'dan yoğun sınır ötesi terör saldırılarına maruz kaldığını ve anlaşmazlıklara rağmen tüm ana akım siyasi partilerin bölgedeki seçimlere katıldığını bildirdi.