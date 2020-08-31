'Beyin ölümü' söylemindeki amaç ortaya çıktı: Fransa'nın hedefinde NATO'yu yıpratmak var

İlk olarak Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Barış Harekatı döneminde ve ardından Türkiye'nin meşru Libya hükümetiyle imzaladığı anlaşma sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'NATO'nun beyin ölümü' söylemini ortaya atmıştı. Doğu Akdeniz'de başlayan Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Fransa yine 'beyin ölümü' söylemini gündeme taşıdı.

Konuyu AA'ya değerlendiren uzmanlar, Fransa'nın 'beyin ölümü' söylemini yeniden gündeme taşımasının müttefiklik geleneğine ciddi zarar verdiğini belirterek, Paris'in, 'Avrupa benden sorulur' politikasına izin vermediği için NATO'yu yıpratmaya çalıştığını söyledi.

"FRANSA'NIN TUTARSIZLIĞININ BİR KANITI"

Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Macron, Türk donanmasının, NATO misyonu yürüten Fransız gemisini taciz ettiği yönünde asılsız iddialar ortaya atarak yeniden NATO'ya yüklenmeye başladı.

Gemi tacizi iddiasıyla Türkiye'ye suçlamalar yönelten Fransa, NATO'nun Türkiye'ye müdahalesini istedi.

Uzmanlar, Macron'un bir yandan NATO'ya karşı sert bir tutum sergilerken diğer yandan NATO'yu Türkiye aleyhinde karar almaya zorlamasının Fransa’nın tutarsızlığının bir kanıtı olduğunu belirtiyor.

"NATO İÇİNDE BİR ÇATLAĞA NEDEN OLMAZ"

Fransa'nın 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir' söylemini sık sık gündeme taşımasıyla ilgili konuşan uzmanlar, bu tartışmaların NATO içinde bir çatlağa neden olmayacağı görüşünde birleşiyor.