Beyaz Saray'dan Afganistan'a rehine teşekkürü

Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "ABD, Taliban'ın rehin tuttuğu profesörler Kevin King ve Timothy Weeks'in salıverilmesini olumlu karşılıyor." ifadesine yer verildi.

King ve Weeks'in bugün salıverildiğine ve ABD hükümetinden tıbbi bakım ile diğer destekleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Rehin tutuldukları dönemde önemli zorluklara göğüs geren her iki kişinin de bir an önce eski sağlıklarına dönmesi ve yakın zamanda sevdikleri ile kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin barış için birçok adım attığı vurgulanan açıklamada, "Afgan hükümetine, rehinelerin salıverilmesini mümkün kılan ortaklığımız için attığı adımlardan dolayı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli önceliğinin Amerikan vatandaşlarının emniyeti ve güvenliği olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trump yönetimi, esir tutulan Amerikalıların ve müttefik ülkelerimizin vatandaşlarının özgürlüğü için yorulmadan çalışmayı sürdürmektedir. Trump yönetimi, bir taraftan barış için çaba gösterirken diğer taraftan da Afganistan'ın bir daha asla ABD'ye ya da müttefiklerimize terör saldırısı düzenleyememesini sağlamak için çalışmaktadır."

- Amerikan Üniversitesinde görevli iki öğretim üyesi 2016'da kaçırılmıştı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçen hafta, Taliban'ın rehin aldığı Kabil'deki Amerikan Üniversitesinde görev yapan iki öğretim üyesinin teslim edilmesi karşılığında 2014'te yakalanan Hakkani örgütü lideri Celaluddin Hakkani'nin oğlu Enes Hakkani ve 2 Taliban üyesinin serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Kabil'deki Amerikan Üniversitesinde görev yapan biri ABD'li diğeri Avustralyalı iki öğretim üyesi, 2016'da başkent Kabil'in 8. bölgesinde kaçırılmıştı. (AA)