Beyaz Saray'da 'Joker' rüzgarı! Trump filmi böyle izlemiş

Beyaz Saray'dan cumartesi gecesi bir anti kahraman geçti. ABD Başkanı Donald Trump, aile, dostlar ve bazı çalışanlardan oluşan bir topluluk için son yılların en tartışmalı, en çok izlenen filmlerinden Joker'in gösterimini düzenledi.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Trump'ın filmi beğendiğini söyledi.

?Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan ile dönen, gişe gelirinde 1 milyar dolar çıtasını aşan 18+ izleyici kategorisinden ilk film olan Joker, son olarak Beyaz Saray'ı da fethetti.

Batman'in başdüşmanının kimliğini nasıl edindiğini anlatan film, eleştirenleri bölse de, şiddet dozuyla tartışma yaratsa da, Oscar adaylıkları öncesi Başkan'ın desteğini cebine koydu.

Joker'den de tartışmalı bir kişilik olan Trump, sinemaseverliğiyle de tanınıyor.

Emlak kralı ve reality TV yıldızı mazisi bulunan Trump, özel uçağındaki her seferde film gösterimi yapıyordu.

VAN DAMME'IN BLOODSPORT'UNDAN CİTİZEN KANE'E BİR SİNEFİL

En sevdiği filmler arasında 1988 tarihli Jean-Claude Van Damme'ın dövüş sanatları klasiği Bloodsport'un yer aldığı öğrenilen Trump, 2013 yılında attığı bir tweette 'Citizen Kane, Gone with the Wind,

'The Good the Bad and the Ugly ve benzerleri' diyerek listeyi uzatmıştı.

FİLMLERDE DE ROL ALDI

'Home Alone 2: Lost in New York', 'Two Weeks Notice' ve 1989 tarihli Bo Derek'in başrolde olduğu romantik komedy 'Ghosts Can’t Do It' isimli filmlerde boy göstermişliği bulunan Trump'ın Batman filmlerine kişisel ilgisi de var.

TRUMP TOWER ÇEKİMSİZ KARA ŞÖVALYE'NİN HALİ NİCE OLURDU?

2012 tarihli 'Dark Knight Rises' filminin bazı sahneleri, Trump’ın holdinginin Manhattan'daki merkezinin bulunduğu Trump Tower'da çekilmişti. Elbette Trump, kendi mülkünde yapılan çekimlerin filmin başarısına katkıda bulunduğuna dair tweet atmıştı: