Beyaz Saray ve DSÖ Trump'ı yalancı çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüsün Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı açıklamasına Düya Sağlık Örgütü’nden yalanlama geldi. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mark Ryan, pek çok bilim insanının Covid-19’un gen dizilimini defalarca incelediğini belirterek, “Dolayısıyla, bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz” ifadesini kullandı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise örgütün salgına karşı harekete geçmekte geç kaldığına yönelik suçlamaları da bir kez daha reddetti.

KARARINI BEKLİYORUZ

Kovid-19 krizinde Çin’i eleştiren Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise Trump’ın gördüğünü söylediği kanıtla ilgili olarak “İstihbarat dediğimiz şey temelde bir varsayım ve bu istihbarat ile ne yapılacağı siyasilere kalmış. Başkan Trump, bu istihbaratı gördü ve uygun zamanda kararını verecek. Çin’in bu krizi doğru bir şekilde ele alamadığı artık sır olmaktan çıktı. Çin’in virüs konusunda bilgi vermekte ayak diremesi, Amerikan halkının hayatını tehlikeye attı. Ayrıca DSÖ’nün bizzat kendisinin cevaplaması gereken birçok soru var” dedi.



AŞIDAN ÇOK ETKİLİ BİR İLAÇ GEREKLİ



Koronavirüs salgınından kurtulmak için herkes aşıdan gelecek iyi bir habere kilitlenirken, İngiltere’de uzmanlar farklı bir yaklaşıma dikkat çekti. Chelsea ve Westminster Hastanesi’nden Dr. Michael Pelly, HIV örneği vererek aşıdan ziyade hayatı normale döndürecek olanın ‘ilaç’ olduğunu savundu. Öte yandan İngiliz Oxford Üniversitesi ile birlikte Kovid-19 aşısı üretmek için çalışan Cobra Biologics şirketi klinik denemelerden yakın zamanda başarılı sonuç elde edilirse ayda 1 milyon doz aşı üretebileceklerini söyledi.



REMDESİVİR ACİL DURUM ONAYINI ALDI



Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) koronavirüs tedavisi için ‘Remdesivir’ isimli antiviral ilaca ‘acil durum onayı’ verdiğini duyurdu. Doktor Anthony Fauci ise söz konusu ilacın şimdilik sadece durumu ağır olan hastalarda kullanılacağını bildirdi. Klinik deneylerin Remdesivir’in hastaların iyileşme süresini kısalttığını gösterdiğini vurgulayan FDA ancak “tam onay” için daha süre gerektiğini belirtti.

