Beyaz Saray: 'Trump, Erdoğan'a İdlib'deki çabaları için teşekkür etti'

Beyaz Saray'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Bu kapsamda, "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." bilgisi paylaşıldı.

AA'nın haberine göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Trump'ın, görüşmede "Rusya'nın Esed rejimine desteğinin son bulması ve Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğini dile getirdiğine" işaret edildi.