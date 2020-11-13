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  • Beyaz Saray Sözcüsü McEnany'den yemin töreni sorusuna yanıt: Donald Trump ocakta kendi yemin törenine katılacak
13 Kasım 2020 Cuma 21:22 | Son Güncelleme:

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany'den yemin töreni sorusuna yanıt: Donald Trump ocakta kendi yemin törenine katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany'den yemin töreni sorusuna yanıt: Donald Trump ocakta kendi yemin törenine katılacak
AA

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Trump'ın, Joe Biden'ın yemin törenine katılacak mı sorusuna yanıt verdi. Sözcü McEnany soruya, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum." açıklamalarında bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin ardından resmi sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasının ardından Trump yönetiminin sonuçlara itirazı sürüyor.

McEnany, Fox Business kanalında katıldığı bir programda, 20 Ocak'ta Biden için planlanan başkanlık yemin törenine Trump'ın katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum. Kendi yemin edeceği için orada olmak zorunda." yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak." yanıtını vermişti.

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