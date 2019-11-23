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Beyaz Saray ile Bolton arasında 'Twitter şifresi' krizi

Beyaz Saray ile Bolton arasında 'Twitter şifresi' krizi

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray'ın, kişisel Twitter hesabına girişini engellediği iddiasına, Bolton'ın "yaşlılıktan dolayı şifresini unutmuş olabileceği" şeklinde yanıt verdi.

ABD'de tartışmalı şekilde görevinden alınan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile Beyaz Saray arasında Twitter krizi çıktı.

Bolton, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevimden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray, benim kişisel Twitter hesabıma dönmemi yasakladı. Belki de anlatacaklarımdan korktular." açıklamasında bulundu.

Bolton'ın bu paylaşımı ABD basınında gündem olurken Beyaz Saray Sözcüsü Grisham da konuya ilişkin Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Bolton'ın Beyaz Saray'daki görevi süresince kişisel hesabını kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Grisham, Bolton'ın yaşlılık nedeniyle hesabının şifresini unutmuş olabileceğini savunarak, "Kendi babamdan örnek veriyorum, bazen ilerleyen yaşı nedeniyle anlayamayabiliyor ama Twitter şifrenizi unutmuşsanız siteyle irtibata geçip şifrenizi yenileyebiliyoruz. Bolton'ın durumunu da buna (ilerleyen yaşına) veriyorum." ifadelerini kullandı.

- Trump'tan Bolton'a sert sözler

Özellikle Venezuela ve İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile uzun süredir anlaşamadığı ileri sürülen Bolton, eylül ayında görevden alınmıştı.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurgulamış ve danışmanı "Bay sert adam" olarak nitelendirmişti.  (AA)


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