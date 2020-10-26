Beyaz Saray 'gizli film seti'ne döndü

Ünlü İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen, Kazak bir gazeteciyi canlandırıdığı 2015 yapımı Borat filminin ikincisinin tanıtımı için ‘kurban’ olarak yine ABD Başkanı Trump’ı seçti. Filmde Borat’ın kızı Tutar’ı canlandıran Maria Bakalova, gazeteci kılığında ve Trump’ın en yakınındakilerin yardımıyla Beyaz Saray’a kolayca sızdı. Ardından Saray’ın güvenlik eksiği ve koronavirüs önlemlerine uyulmadığına dair gizlice video çekti. Videonun ertesi gün Cohen’in hesabında yayınlanmasının ardından Beyaz Saray karıştı.

‘ALÇAĞIN TEKİ O’



Trump, komedyen hakkında “alçak” derken, “Yıllar önce, beni kandırmaya çalıştı. Bu sahte bir adam. Ve komik değil.” dedi. Trump, komedyenin daha önce kendisini “dolandırmaya çalıştığını” ekleyerek 15 yıl önce kendisiyle söyleşi yapan Cohen’e dair “Bana göre o bir alçaktı” dedi. Cohen’se Trump’ın açıklamasına ilişkin “Donald - Borat’ın ücretsiz reklamı için seni takdir ediyorum! Kabul ediyorum ki, ben de seni komik bulmuyorum” diye yazdı.

İŞGÜZAR COHEN TRUMP’I YİNE ÇILDIRTTI



Bakalova’yı Beyaz Saray’da gezdiren isim ise Trump yanlısı muhabiri Chanel Rion’du.

GIULIANI’Yİ DE TUZAĞA DÜŞÜRDÜ



Cohen filminde ayrıca Trump’ın avukatı ve New York şehrinin eski belediye başkanı Rudy Giuliani’yi yine Bakalova vasıtasıyla görüşme yapmak için bir otel odasına sürüklemiş ve kurduğu tuzak vasıtasıyla onu uygunsuz bir durumda yakalamıştı.