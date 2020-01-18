Berlin'de hedef Libya'da kalıcı barış

Analiz / Melik YİĞİTEL

Moskova’da Rusya ve Türkiye’nin gözleminde UMH’nin Başbakanı El Serrac ile Darbeci Hafter’in ateşkes görüşmeleri Hafter’in önce zaman isteyip ardından da Moskova’dan ayrılmasıyla sonuçlandırılamadı. Hafter kendisini destekleyen ülkelerin kışkırtmalarını da kullanarak ateşkesten vazgeçtiğini açıkladı. Ancak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass’ın “Hafter ateşkesten yana tavır alacak’’ sözleri Libya’da kalıcı çözüm umutlarını yeniden filizlendirdi. Türkiye hafta sonu yapılacak Berlin Zirvesi’ne büyük önem veriyor. Dışişleri Bakanlığı diplomatları Berlin’de liderlerin önüne konulacak bir metin için son rütuşlar için cumartesi günü Almanya’ya gitti.

GÖZLER BERLİN’DE

Berlin Zirvesi için davetler Almanya Şansölyesi Angela Merkel tarafından bizzat yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da kalıcı ateşkesin sağlanması ve sorunun masada çözümü için birçok ülke lideriyle telefonda bizzat konuştu. Trump, Putin, Boris Johonson bu isimlerden sadece birkaçıydı.

KATAR DA OLMALI

Zirveye Suudi Arabistan, BAE davet edilirken Yunanistan sürpriz bir şekilde masanın dışında kaldı. Türkiye bu konudaki şerhini de koydu. Ankara, Libya’da kalıcı ateşkesin konuşulacağı ve önemli sorunların masaya yatıralacağı bir toplantıda Suudi Arabistan ve BAE varsa Tunus, Cezayir ve hatta Katar’ın da bulunması gerektiğini Almanya’ya iletti. “Libya’da çözüm aranacaksa önce kalıcı ateşkes sağlanmalı’’ fikrini savunan Türkiye, Berlin’de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve tarafların bunu imzayla duyurması sonrasında BM’nin devreye sokulmasından yana. Hatta Türkiye, ateşkese uyulup uyulmadığının tespiti için hazırlanacak Birleşmiş Milletler ekibinde Türkiye’nin dahil edilmesini de teklif etti.