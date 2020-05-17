Berlin'de anne çığlığı... Merkel'e seslenecek
Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Federal Meclis (Bundestag) önündeki eylemini bu hafta da sürdürdü.
Gazetecilere açıklamada bulunan Maide T, kızına seslenerek evine geri dönmesini istedi. Maide T, sesini Almanya Başbakanı Angela Merkel’e duyurmak amacıyla gelecek hafta Başbakanlık önünde eylem yapmak için müracaatta bulunduğunu da kaydetti. Maide T’nin eylemine, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kadın Kolları ve Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği üyeleri destek verdi.