'Beni Türkiye'ye gömün'

Kheyre’nin cenazesi, ailesinin isteği üzerine Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. Genç kız için kılınan cenaze namazına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kheyre’nin ailesi, Somali’nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed ile yetkililer katıldı. Bakan Koca, yolda 3 defa kardiyak arrest gelişen Kheyre’nin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sağlık Bakanı, “Somalili kardeşimiz Amina tıp fakültesi son sınıf öğrencisi. Yani gelecek yıl mezun olup, Somali’de vatandaşlarına hizmet edecekti. Eczanede yarım gün çalışan ve ayrıca eğitimini devam ettiren biriydi. Ailenin 8 kardeşinden tek çalışanıydı. Hem okuyan hem çalışanıydı. Bir diğer ablası, o da yaralı, Somali’de Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde tedavisi devam ediyor. Babasının da ağır olmamakla birlikte, onun da tedavisi yine hastanemizde devam ediyor” dedi. Ailenin Kheyre’nin Türkiye’yi çok sevdiğini belirterek, defin işleminin de Türkiye’de olmasını istediğini hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör saldırısını da bir kez daha kınadı.