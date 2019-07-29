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  3. 'Beni ABD Başkanı yapın, Ermeni Soykırımı'nı tanıyayım'

'Beni ABD Başkanı yapın, Ermeni Soykırımı'nı tanıyayım'

'Beni ABD Başkanı yapın, Ermeni Soykırımı'nı tanıyayım'

2016 başkanlık seçimi anketlerinin Demokrat Parti'nin adayı olsaydı Trump'a karşı kazanabileceğini gösterdiği Bernie Sanders, 2020 seçimi kampanyasında, 1915'te olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımaya hazır olduğunu söyledi.

ABD'nin Ermeni nüfusun yoğun bulunduğu Los Angeles kentinde 26 Temmuz'da düzenlenen bir yuvarlak masa tartışmasına katılan Demokrat Partili başkan aday adaylarından Bernie Sanders, söz verip de tutmayan önceki başkanlardan farklı olarak seçilirse "Ermeni Soykırımı'nı" tanıyacağını söyledi.

"TÜRK HÜKÜMETİNE KARŞI ÇIKABİLECEK MİSİNİZ?"

MassisPost'un haberine göre ABD Başkanı'nın geleneksel 24 Nisan açıklamasında "Ermeni Soykırımı'nı" dile getirmeyi vaat eden sosyalist çizgideki Senatör'e, "Türk hükümetine karşı durup soykırım sözünü resmen kullanacak mısınız" sorusu yöneltildi.

"TARTIŞMASIZ"

"Evet, bence soykırım artık tartışma konusu olmaktan çıkmıştır" yanıtını veren Sanders, Demokrat Partili Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz tarafından hazırlanıp sunulan, bağlayıcılığı bulunmayan "Ermeni Soykırımı Tasarısı'nın" destekçilerinden biri.

OBAMA DA SÖZ VERMİŞTİ

Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump'ın selefi Demokrat Partili Barack Obama, seçim kampanyasında verdiği 1915'te yaşananları "Ermeni Soykırımı" olarak tanıma sözünü vermişti.

Obama, sekiz yıllık başkanlığı boyunca 24 Nisan açıklamalarında Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı. 

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