Belgeselde cinayeti itiraf etti! 'Katil benim'

Danimarkalı mucit Peter Madsen, 10 Ağustos 2017 tarihinde İsveçli kadın gazeteci Kim Wall (30) ile kendi yaptığı UC3 Nautilus adlı denizaltında röportaj yapmak için buluştu. Ertesi gün Köge Körfezi’nde ortaya çıkan denizaltı batmaya başlarken, Peter Madsen kurtarıldı, gazeteci ortadan kayboldu. Erkek arkadaşı tarafından kayıp başvurusu yapılan Kim Wall’un cesedine ait parçalar 21 Ağustos’ta Kopenhag’ın Vestamager kıyısında bulundu. Wall’u öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ancak cinayeti itiraf etmeyen Madsen 3 yıl sonra suçunu kabul etti.

TELEFONDA ANLATTI



Bir belgesel için telefonla görüşülen Madsen, Wall’u öldürüp öldürmediği sorusuna ‘Evet, öldürdüm. Suçlu olan tek kişi benim’ dedi.

Wall ile Madsen olaydan önce denizaltında böyle görüntülenmişti.

CİNAYETİ REDDETMİŞTİ



Mucit Peter Madsen ilk ifadede, Wall’u karaya bıraktığını söylemişti. Daha sonra ifadesini değiştirerek, Wall’un denizaltının 70 kilo ağırlığındaki kapağının kafasına düşmesiyle öldüğünü söylemişti. Ardından ‘karbonmonoksit zehirlenmesi’ savını ortaya atan Madsen, Wall’u parçalara ayırdığını kabul etmiş, bu kez de onu öldürdüğü suçlamalarını reddetmişti.