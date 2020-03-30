Belediye Başkanından Ruslara çağrı: Lütfen Soçi'ye gelmeyin!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkede artan korona virüs vak’alarına karşı açıkladığı önlem paketinde ülkedeki tüm çalışanlara 1 haftalık izin verileceğinin açıklanması üzerine Cuma akşamı Moskova gibi büyük şehirlerden ayrılan Ruslar ya memleketlerine ya da ülkenin güneyinde bulunan tatil şehirlerine gitti. Ülkede korona virüsü vak’alarının artmaması nedeniyle açıklanan tedbirleri tatile dönüştüren Ruslar en çok Karadeniz’e kıyısı olan Soçi’ye giderek tatillerine başladı. Krasnodar Bölgesi’ne bağlı Soçi şehrinin kışın genelde boş görülen sokakları Rusların akın etmesiyle doldu. Bazı Ruslar hafta sonunun güneşli geçmesi nedeniyle havaların ısınmamasına rağmen denize girerken bazı Ruslar aileleriyle birlikte bahar yürüyüşü yaptı. Aileler çocuklarını parklara götürürken nüfusu az olan şehrin polisleri kalabalık halkı uyarmakla yetindi.

Belediye Başkanı’ndan “Soçi’ye gelmeyin” açıklaması

Rusların korona virüsü tedbirlerini tatile çevirmesiyle birlikte Soçi kenti yaz dönemlerindeki kalabalığı yaşadı. Soçi Belediye Başkanı açıklama yaparak Rusların Soçi’ye gelmemesini istedi. Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodski, "Lütfen hem bizim hem kendinizin sağlığı için hiç değilse bir hafta Soçi’den uzak durun. Zaman tatil zamanı değil” dedi. Beleye Başkanı tarafından yapılan açıklamada Rusların en çok kayak yapmak için Krasnaya Poliyana’ya ve Adler kasabasına gittiği belirtilirken otellerin doluluk oranında ise büyük artışlar görüldüğü öğrenildi.