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  3. Belçika'ya sınır dışı edilen 2 yabancı terörist savaşçı tutuklandı

Belçika'ya sınır dışı edilen 2 yabancı terörist savaşçı tutuklandı

Belçika'ya sınır dışı edilen 2 yabancı terörist savaşçı tutuklandı

Türkiye tarafından Belçika'ya sınır dışı edilen 2 yabancı terörist savaşçı tutuklandı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2 teröristin tarifeli uçakla Brüksel Havalimanı'na indiği duyuruldu.

Açıklamada, Fatima B. ve Rahma B. adlı yabancı terörist savaşçıların federal polisin terör bürosu tarafından tutuklanarak Anvers'te bir cezaevine sevkedildiği kaydedildi.

Anvers Asliye Mahkemesi'nin, 18 Mayıs 2015'de Fatima B, 27 Haziran 2019 ise Rahma B. hakkında terör örgütü faaliyetlerine katılma suçundan gıyabi tutuklama kararı çıkartıldığı anımsatılan açıklamada, teröristlerin 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu iki yabancı terörist savaşçının Türkiye'den sınır dışı edildiğini bildirmişti.  (AA)


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