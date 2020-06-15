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  3. Belçikalılara 12 ülke kapılarını kapattı!
15 Haziran 2020 Pazartesi 22:05 | Son Güncelleme:

Belçikalılara 12 ülke kapılarını kapattı!

Belçikalılara 12 ülke kapılarını kapattı!

Nüfus oranına göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Belçika'nın vatandaşlarına 12 Avrupa ülkesinin sınırlarını açmayacağı bildirildi.

Belçika Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre, Brüksel kapılarını tüm Avrupa Birliği (AB), Schengen ülkeleri ve İngiliz vatandaşlarına açtı.

AA'nın aktardığı habere göre, Belçikalıların, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, İsveç, İsviçre ve Liechtenstein'a kısıtlama olmadan gidebileceği belirtildi.

Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Portekiz, İngiltere, Slovenya ve İzlanda'ya giden vatandaşların, karantina ya da farklı tecrit kurallarına tabi tutulabileceği bildirildi.

Belçika vatandaşlarının Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, Malta, Romanya, Slovakya, Norveç ve İrlanda'ya girişlerinin ise şimdilik yasak olduğu aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere bugünden itibaren iç sınır kısıtlamalarının tümünün kaldırılmasını tavsiye etmişti.

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