Belçikalı Bakan PKK'lıları korudu
Belçika federal hükümetinin eski göç ve ilticadan sorumlu bakanı Theo Francken, belediye başkanı olduğu Lubbeek kentinde “PKK karşıtı bildiri dağıtan ve ülkücü olduklarını belirttiği” bir grubu, polise ihbar etti.
Polis, bildiri dağıtan 5-6 kişilik grubun teşhis edilerek, bildirilere el konduğunu söyledi. İzinsiz bildiri dağıttıkları gerekçesiyle gruba para cezası verildiği ve haklarında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Polisin el koyduğu imzasız bildiride, “10 maddede Barış Pınarı Harekâtı’nın haklı gerekçeleri” anlatıyor.