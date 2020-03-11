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  3. Belçika'daki metroda tükürüğünü direğe süren şüpheli gözaltına alındı

Belçika'daki metroda tükürüğünü direğe süren şüpheli gözaltına alındı

Belçika'daki metroda tükürüğünü direğe süren şüpheli gözaltına alındı

Belçika'da metroda seyreden maskeli bir adam, elini ağzına götürerek tükürüğünü bulaştırdı ardından metronun tutunma direğine sürdü. Tepki çeken görüntülerin ardından şüpheli gözaltına alındı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de metroya binen maskeli adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü. Tükürükle ıslattığı parmaklarını ise metroda bulunan tutunma borusuna sürdü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı

Söz konusu görüntülerdeki adamın gözaltına alındığı açıklandı. Brüksel Toplu Taşıma Kurumu’ndan yapılan açıklamada, "Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu" ifadelerine yer verildi.

DHA


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