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  3. Belçika'daki 2 şehirde seçimlere usulsüzlük iptali

Belçika'daki 2 şehirde seçimlere usulsüzlük iptali

Belçika'daki 2 şehirde seçimlere usulsüzlük iptali

Belçika’da geçen ekim ayında yapılan yerel seçimlerde, oy sayımında yapılan usulsüzlükler nedeniyle sonuçlar, danıştay kararıyla iptal edildi.

Belçika’da 14 Ekim 2018’de yapılan yerel seçimlerde Limburg eyaletinde yer alan Bilzen şehrinde yeniden seçim yapılacak. Sonuçlar oy sayımında hata yapıldığı gerekçesi ile Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi. Sonuçlara Yeşiller Partisi ve yerel Bilzen ile Durur Duyanlar Partisi itirazda bulunmuştu. Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisinin çoğunluğu temsil ettiği yeni mecliste AP eski Milletvekili Frieda Brepoels belediye başkanlığını üstlenmişti. Bilzen’de seçmenler 16 Haziran’da tekrar sandık başına gidecek. Öte yandan Lüksemburg Eyaleti Valisi Olivier Schmitz, Neufchâteau şehrindeki belediye seçimlerinin sonuçlarını geçersiz kıldı. Belediye Başkanı Dimitri Fourny’ın yaşlılar yurdunda kalan sakinler adına oy kullandığı veya yanlış yönlendirdiği belirtildi.

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