Belçika Yahudi Müzesi'ne saldıran Mehdi Nemmouche'yi Fransa'ya gönderdi

Belçika basınında yer alan haberler, Nemmouche'un 2013-2014'te Suriye'de Fransız gazetecileri kaçırma ve terör örgütleriyle bağlantısından dolayı Fransa'da yargılanacağı iddialarına yer verdi. Brüksel Ceza Mahkemesi mart ayında Nemmouche'a Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne 24 Mayıs 2014'teki silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezası vermişti.

Brüksel'deki Yahudi Müzesi'nde düzenlenen saldırıda İsrail vatandaşı bir çift, Fransız vatandaşı olduğu belirlenen bir kadın ve bir Belçika vatandaşı hayatını kaybetmişti. Nemmouche, Fransa'da yakalanmış, daha sonra Belçika'ya iade edilmişti.