Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9767
  • 6,7164
  • 246.715
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Belçika Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayı değerlendiriyor

Belçika Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayı değerlendiriyor

Belçika Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayı değerlendiriyor

Belçikalı yetkililer, Suudi Arabistan'a silah satışının gözden geçirilebileceğini bildirdi. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, 'Bence (Belçika menşeli silahların) eğer Yemen gibi bazı çatışmalarda kullanıldığı ortaya çıkarsa Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması iyi olabilir' dedi.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'ye konuşan Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Bence eğer Yemen gibi bazı çatışmalarda kullanıldığı ortaya çıkarsa Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması iyi olabilir." diye konuştu.

Reynders, Belçika Anayasası'na göre olası bir silah satışı yasağının, silah üreten şirketin bulunduğu bölge hükümeti tarafından karara bağlanabileceğini belirtti.

Valonya Bölgesi Başkanı Willy Borsus ise RTBF'ye yaptığı açıklamada, başka ülkelere silah satışında Belçikalı bir şirketin yasalara aykırı davranması halinde, söz konusu şirketin "lisansının dahi iptal edilebileceğini" ifade etti.

Belçika'da bazı basın ve sivil toplum kuruluşlarının yayımladığı araştırma, Suudi Arabistan'ın Belçika'dan ithal ettiği silah ve askeri mühimmatları Yemen'deki savaşta kullandığını ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan'a yoğunluklu silah ihracatı yapan Belçika'nın Valonya bölgesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'la yeni anlaşma olmayacağını duyurmuştu ancak Belçika medyası Valonya'dan Suudi Arabistan'a bu yıl üç kere askeri teçhizat ihracatı yapıldığını yazmıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efsane futbolcu Türkiye'ye geldi
Doğulu'nun talimatı Arnavutköy'ü birbirine kattı
Sensiz cennet bile sürgün Aslı!
Alkışlanacak uzlaşma
Özerk, Akkaya'ya yaklaşamayacak
Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul´da oturan anne Lale Oğuzhan´ı, uzun süredir göremedikleri oğulları

Derecik´teki Askere ´Anneler Günü´ Sürprizi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor