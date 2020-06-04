Belçika normalleşme adımlarını 8 Haziran'da atıyor

Koronavirüs nedeniyle karantina uygulayan ve pek çok yeri kapatan ülkeler vaka ve ölü sayılarının azalması ile normalleşme sürecine geçmeye başladı. Belçika'da ormalleşme süreci kapsamında 8 Haziran itibariyle camiler, restoranlar, kafeler, dükkanlar ve alışveriş merkezleri gerekli hijyen kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılacak.

CAMİLER İBADETE AÇILACAK



Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü ve Belçika İslam Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Çoşkun Beyazgül, "Belçika Ulusal Güvenlik Kurulu’nun 3 Haziran kararı gereği 8 Haziran’dan itibaren ibadethanelerin belirlenen şartların yerine getirilmesi ile camiye gelecek olan cemaatimizin de belirlenen kurallara uyması koşuluyla ibadete açılmasına izin verilecektir" dedi. Beyazgül yaptığı açıklamada, vakit namazlar ile Cuma namazlarının yanı sıra önümüzdeki Kurban Bayramı namazının camilerde kılınabilmesi için cami yönetimlerinin alması gereken tedbirlerle yeniden başlanacağını ifade etti.

KAFE VE RESTORANLAR DA FAALİYETTE OLACAK

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan önlemlere uyularak kafe ve restoranların açılmasına da izin verildi. Alınan önlemlere uymayanlar cezalandırılacak ve kurallara uymayan iş yerlerinin kapatılacağı açıklandı.

‘BELÇİKA’DA YAŞAYANLAR ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞACAK’

Belçika genelinde koronavirüsle mücadelede kademeli olarak uygulanan kararlara göre birçok işyerleri açılmaya başladı. Kademeli olarak açılan işyerlerine kafe ve restoranlar da katıldı. Belçika medyası kafe ve restoranların açılacağını ‘Belçika’da Yaşayanlar Özgürlüğüne Kavuşacak’ şeklinde duyurdu. Öte yandan evlerde en fazla 10 kişiyi geçmeyecek şekilde misafir kabul edilebileceği ifade edildi.

MASKE TAKMAK ZORUNLU

Belçika'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, AVM'lerde, kafelerde, açık alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takmama yasağına uymayana ise para cezası kesiliyor.

DHA