Bekar erkekler komplo teorilerine daha çok inanıyor

Örneğin arkadaşlarıyla arası bozulan ya da evliliği bozulan kişiler, bu tip batıl inançlara daha sık oranda inanma eğilimi gösteriyor. Bu kişilerin en önemli ortak özelliklerini erkek, bekar, düşük gelir ve eğitim düzeyine sahip ve hayatlarının belli dönemlerinde intiharı düşünmüş olmaları olarak sıralanıyor.