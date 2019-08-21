Bebeğinin midesi 40 yıldan kurtardı

Kürtajın her koşulda yasak olduğu Orta Amerika ülkesi El Salvador’da, tecavüze uğrayan ve doğum yaptığı tuvalette bebeği ölü doğan 21 yaşındaki Evelyn Hernandez, yeniden yargılandığı davada beraat etti. Savcılar ise Hernandez’in 40 yıl hapsini istiyordu. Evelyn Hernandez, kararın açıklanması sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tanrı’ya şükür, adalet yerini buldu” dedi. Hernandez daha önce ülkenin katı kürtaj yasaları kapsamında yargılandığı davada “ağırlaştırılmış cinayetten” suçlu bulunmuş ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 33 aydır hapiste olan ve Temyiz Mahkemesi’nin kararıyla yeniden yargılanan Hernandez ise hep masum olduğunu savunmuş ve hamile olduğunu bilmediğini, doğum sırasında bayıldığını söylemişti.

MAHKEMEDE ALKIŞ TUFANI

Elizabeth Deras adlı avukat, savcılığın geçen ay ifade veren tanıklarının bebeğin doğum sırasındaki komplikasyonlardan öldüğüne dair kanıtlar sunduklarını belirtmişti. Otopsiyi yapan doktorun aspirasyon pnömonisinden öldüğü belirlenen bebeğin midesinde ilk dışkı bulduklarını açıkladı. Bu rapor mahkemede sevinçe alkışlandı.

KADINLAR iÇiN ÖRNEK OLABiLiR

Temmuz 2017’de Hernandez’in yargılandığı davada suçlu bulunması dünya genelinde tepkilere neden olmuştu.El Salvador, dünyanın en katı kürtaj karşıtı yasalarından birine sahip. “Kürtaj suçunun” cezası ise 2 ila 8 yıl hapis arasında değişiyor. Ülkede düşük ya da ölü doğum yapan onlarca kadın, ceninlerin ölümünden sorumlu tutuldukları için hapis yatıyor. Otopsiyi yapan doktorun bebeğin aspirasyon pnömonisinden öldüğü belirlenen bebeğin midesinde ilk dışkı bulduklarını açıklamıştı.