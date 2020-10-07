BBC'ye konuşan Paşinyan rezil oldu... "Uluslararası hukuka göre Karabağ'da işgalcisiniz"

İşgalci Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC'ye verdiği röportajda sorulan sorulara defalarca cevap veremedi. Gazeteci John Fischer, yalan ve iftiralarla uluslararası belgeleri çarpıtmaya çalışan Paşinyan'a, "Uluslararası hukuka göre 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz." dedi.

Star.com.tr'de yer verilen habere göre, BBC'de propaganda yapmaya çalışan Paşinyan, yine aynı rezil duruma düştü. Sunucudan gelen zor soruları cevaplayamayan Paşinyan, ülkesinde de eleştiri konusu oldu.

6 Ekim tarihinde gazeteci John Fischer'in konuğu olan Paşinyan, yine benzer bir durumdaydı. Paşinyan bir yandan, "Karabağ Ermenistan'dır" iddiasında bulunurken, diğer yandan "taviz vermeye hazırız" diyerek yalanlar üstüne kurduğu tezini, kendi elleriyle çürüttü.

Fischer, bu ikilemin üzerine Paşinyan'a, "Konuşmanızdan pek anlaşılmıyor. Dağlık Karabağ çevresindeki bölgeleri çatışmayı sona erdirmek için geri vermeye hazır mısınız?" sorusunu yöneltti. Paşinyan ise, "Azerbaycan, Dağlık Karabağ halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımayı reddetti." diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.

PAŞİNYAN'I TERLETEN "İŞGALCİ" ÇIKIŞI

Fischer, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı ve çevresini yirmi yıldan fazla bir süredir yasadışı olarak işgal ettiği ifade edince, Ermenistan lideri neye uğradığını şaşırdı. Bunun doğru olmadığını söylese de, deneyimli gazeteci ona BM belge ve kararlarını hatırlatarak, bu belgelerin Ermenistan'ın 25 yılı aşkın süredir Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini doğruladığını belirtti.

Paşinyan'ın gerçek hakkında söyleyecek hiçbir şeyi olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.