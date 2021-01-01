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01 Ocak 2021 Cuma 00:21 | Son Güncelleme:

Batı'dan Libya'da UMH'ye ‘özel' destek

Batı'dan Libya'da UMH'ye ‘özel' destek

Libya'daki Batılı diplomatik misyonlar, UMH'nin ülkede barışın tesisinde özel bir rolü olduğunu belirterek Başbakan Serrac'la görüştü.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’nin Libya diplomatik misyonları ortak bir açıklama yayınlayarak, BM öncülüğünde yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu’na verdikleri desteği yinelemek için Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’la video-konferans yöntemiyle görüştüklerini duyurdu. “Uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin bu diyalog sürecini tam olarak desteklemede oynayacağı özel bir rol olduğuna” dikkat çekilen açıklamada, “Uluslararası aktörler, verilen taahhütlerinin yerine getirilmesi için, tüm tarafları yakından izlemektedir” denildi.

BAE’YE SİLAH SATIŞINA DAVA 

ABD’de, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 23 milyar dolarlık silah satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya karşı dava açıldı. Bağımsız politika araştırmaları grubu New York Dış Politika İşleri Merkezi, Washington DC’deki federal mahkemede açtığı davada Pompeo’nun yeterli inceleme ve gerekçesi olmadan silah satışını onayladığı, satış sürecinin normal süreci belirleyen yasaları ihlal ettiği aktarıldı. ABD’de Ortadoğu ülkelerine toplam değeri 4 milyar 859 milyon 500 bin doları bulan askeri satış onayına ilişkin tebligatı Kongre’ye sunulmuştu.

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