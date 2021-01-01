Batı'dan Libya'da UMH'ye ‘özel' destek

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’nin Libya diplomatik misyonları ortak bir açıklama yayınlayarak, BM öncülüğünde yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu’na verdikleri desteği yinelemek için Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’la video-konferans yöntemiyle görüştüklerini duyurdu. “Uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin bu diyalog sürecini tam olarak desteklemede oynayacağı özel bir rol olduğuna” dikkat çekilen açıklamada, “Uluslararası aktörler, verilen taahhütlerinin yerine getirilmesi için, tüm tarafları yakından izlemektedir” denildi.

BAE’YE SİLAH SATIŞINA DAVA



ABD’de, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 23 milyar dolarlık silah satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya karşı dava açıldı. Bağımsız politika araştırmaları grubu New York Dış Politika İşleri Merkezi, Washington DC’deki federal mahkemede açtığı davada Pompeo’nun yeterli inceleme ve gerekçesi olmadan silah satışını onayladığı, satış sürecinin normal süreci belirleyen yasaları ihlal ettiği aktarıldı. ABD’de Ortadoğu ülkelerine toplam değeri 4 milyar 859 milyon 500 bin doları bulan askeri satış onayına ilişkin tebligatı Kongre’ye sunulmuştu.