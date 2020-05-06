Batı'da Huawei krizi büyüyor

Ancak yaşanan bu son gelişmenin ardından ABD’nin teknolojik casusluk faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle kara listeye aldığı Huawei, iki ülke arasında gerginliği diplomatik krize çevirebilir.

UÇAK DESTEĞİNİ ÇEKECEK



Times’ın haberine göre Beyaz Saray, adadaki casus uçaklarını geri çekmeyi gündemine aldı. Ayrıca, ABD’nin İngiltere’de bulunan İstihbarat yetkililerinin ve destek gücünün geri çekilip çekilmemesi gerektiği konusunda inceleme başlatıldı. Amerikan casus uçakları, İngilizlerin deniz ve hava savunmasını Ruslara karşı koruyor.

Huawei, geçen hafta Everest Dağı’nın 5 bin 300 ve 5 bin 800 metre rakımlı bölgelerine ilk 5G baz istasyonlarını kurmuştu.