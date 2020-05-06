Batı'da Huawei krizi büyüyor
İngiliz Times gazetesi ABD'nin uyarılarına rağmen İngiltere'nin ülkede 5G ağını kurup ilerletme görevini Çinli Huawei şirketine verdiğini yazdı.
Ancak yaşanan bu son gelişmenin ardından ABD’nin teknolojik casusluk faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle kara listeye aldığı Huawei, iki ülke arasında gerginliği diplomatik krize çevirebilir.
UÇAK DESTEĞİNİ ÇEKECEK
Times’ın haberine göre Beyaz Saray, adadaki casus uçaklarını geri çekmeyi gündemine aldı. Ayrıca, ABD’nin İngiltere’de bulunan İstihbarat yetkililerinin ve destek gücünün geri çekilip çekilmemesi gerektiği konusunda inceleme başlatıldı. Amerikan casus uçakları, İngilizlerin deniz ve hava savunmasını Ruslara karşı koruyor.
Huawei, geçen hafta Everest Dağı’nın 5 bin 300 ve 5 bin 800 metre rakımlı bölgelerine ilk 5G baz istasyonlarını kurmuştu.