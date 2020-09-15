Batı Trakya'da ABD-Yunanistan tatbikatı

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya’da bu kez de ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldı. Yunanistan basının flaş gelişme olarak duyurduğu haberde, Yunanistan ile ABD’nin Batı Trakya’da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar’da (Petrohori) bölgesinde 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında ortak tatbikat yapacağı açıklandı. Batı Trakya’da ilk kez ABD ordusuna ait tankların Yunan ordusuna ile ortak tatbikat gerçekleştireceği de ifade edildi. Ortak tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Avrupa kanadında görev yapan ABD’li üst düzey komutanlar izleyecek. Tatbikatı ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Selanik Başkonsolosu’nun da takip edeceği kaydedildi. ABD ordusuna ait M1A2 Abrams tankları ve Yunan ordusuna ait LEO2HEL ile LEO2A4 tanklarının sabit hedeflere yönelik atışlar gerçekleştireceği kaydedildi.

YUNAN CUMHURBAŞKANI: BARIŞ İSTİYORSANIZ SAVAŞA HAZIR OLMALISINIZ



Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Meis’e yaptığı ziyaret sırasında CNN’e konuştu. Sakellaropulu, Fransa’dan 18 adet savaş uçağı alma kararı için “Eğer barış istiyorsanız, her zaman savaşa daha iyi hazırlıklı olmalısınız” dedi. Başbakan Miçotakis de, Fransa’dan yapacakları alıma ilişkin anlaşmanın önümüzdeki aylarda imzalanacağını açıklamıştı.