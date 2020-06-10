Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Batı Şeria'da ilhak planına karşı düzenlenen gösteriye İsrail güçlerinden müdahale
10 Haziran 2020 Çarşamba 09:30 | Son Güncelleme:

Batı Şeria'da ilhak planına karşı düzenlenen gösteriye İsrail güçlerinden müdahale

Batı Şeria'da ilhak planına karşı düzenlenen gösteriye İsrail güçlerinden müdahale

İsrail askerleri, Filistinli tutuklulara destek ve Tel Aviv yönetiminin ilhak planına karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Fetih Hareketi'nin çağrısı üzerine El-Halil kentinde sokağa çıkan çok sayıda kişi, Filistin bayrakları ile İsrail hapishanelerindeki tutukluların fotoğraflarını taşıdı. Filistinli tutuklulara destek sloganları atan göstericiler, İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak planına karşı hem uluslararası hem de Arap ülkeleri düzeyinde tavır alınmasını istedi.

İsrail askerleri ise plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanarak göstericilere müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmadı.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

AA

İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı
Libya'da Hafter'e bir darbe de aşiretlerden!
Dehşet kamerada! Bıçakla saldırdı, boynuna dayadı...
Mutlu haberi Başkan Erdoğan vermişti... Mucize kardeşler Ankara'da
'Onun gibi olmayı çok isterdim!'
Tekne viyadüğe takıldı! İstanbul trafiğinde ilginç görüntü

Tekne viyadüğe takıldı! İstanbul trafiğinde ilginç görüntü

Doktora gitmeden tırnak batmasını gideren 3 yöntem

Doktora gitmeden tırnak batmasını gideren 3 yöntem

Bitlis'teki Aygır Gölü, bungalov evleri ve kamp alanlarıyla doğas

Bitlis'teki Aygır Gölü, bungalov evleri ve kamp alanlarıyla doğaseverleri bekliyor

Eser-Berfu Yenenler çiftinden romantik yıl dönümü kutlaması

Eser-Berfu Yenenler çiftinden romantik yıl dönümü kutlaması! 'Ben sanki hep o sarıldığımız andayım'