Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3748
  • 8,7317
  • 459.7
  • 1099.02
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Batı medyası sessiz kaldı! Maas'ın temaslarını görmezden geldiler
27 Ağustos 2020 Perşembe 02:05 | Son Güncelleme:

Batı medyası sessiz kaldı! Maas'ın temaslarını görmezden geldiler

Batı medyası sessiz kaldı! Maas'ın temaslarını görmezden geldiler

Heiko Maas'ın temasları Batı basınında analiz yerine demeçlerle geçiştirildi. The Guardian ise, AB'nin Türkiye'nin adaylığına son vermeyi tartıştığını yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, Türkiye ve Yunanistan arasında ‘arabuluculuk’ için Atina ve Ankara’da önceki gün yaptığı temaslar, Batılı medya kuruluşlarında geniş yer bulamadı. Pek çok gazete, bakanların ortak basın toplantılarındaki demeçlerini haberleştirirken, Maas’ın “Yunanistan ve Türkiye’nin Akdeniz’de yaşanan gerginliğe rağmen diyaloğa hazır olduğu” yönündeki izlenimine de yer verildi.

TAM ÜYELİK TARTIŞMASI

The Guardian gazetesi ise hem Türkiye’nin hem de Yunanistan’ın diyaloğa açık olduğu görüşünü tekrarlarken, 27-28 Ağustos’ta Berlin’de düzenlenecek Akdeniz konulu toplantıyla ilgili bir bilgi paylaştı. Üst düzey bir AB yetkilisini kaynak gösteren gazete, Türkiye’nin AB’ye aday üye statüsüne resmen son verilmesi de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. Maas’ın da AB’nin “dönüm noktasında” olduğunu söylediği belirtildi. 

BBC: ALMANYA ‘İSTİKŞAFİ’ ZEMİNE DÖNÜŞ İSTİYOR 

BBC’de yer alan bir yorumda Almanya’nın, Atina ve Ankara arasında 2002’de başlayan ve Ege’deki bütün sorunların tartışılmasını hedefleyen ‘istikşafi’ zemine geri dönülmesini hedeflediği belirtildi. Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları arasında 12 Mart 2002 tarihinde başlayan ve “istikşafi görüşmeler” diye anılan temaslarda, iki ülke arasındaki köklü sorunlara çözüm bulmak amacıyla açık uçlu istişareler yapılmıştı. 2002’den 2016’ya kadar 60 görüşme yapılmış, daha sonra bu görüşmelere son verilmişti. 

NEW YORK TIMES: İKİ ÜLKE DİYALOG KURMAYA HAZIR

New York Times gazetesi de aktardığı kısa haberde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın “Türkiye ve Yunanistan Dışişleri bakanlarının diyaloğa hazır olduğunu gördüm” yönündeki demecine yer verdi. Maas’ın, “Türkiye ve Yunanistan doğrudan görüşmelere başlamalıdır” dediğini kaydetti.

INDEPENDENT: ZİYARET SÜRERKEN TATBİKAT 

Independent Tribune, Maas’ın Atina ve Ankara ziyareti sürerken, iki ülkenin donanmalarının Akdeniz’de tatbikat halinde olduğuna dikkat çekti, Maas’ın “Bir kıvılcım felakete yol açabilir” sözlerine yer verdi. 

2 camiye saldırıp 51 kişiyi öldürmüştü... Terörist Brenton Tarrant'ın cezası belli oldu
Atama kararları Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir atandı
Fransız askeri uçaklarının GKRY'ye inmesine Türkiye'den sert tepki
Pazarbaşıoğlu, IMF'de Başkan Yardımcısı oldu
Suriye'de tehlikeli karşılaşma! ABD ve Rus zırhlıları birbirine girdi
ABD zırhlısı ve Rus zırhlısı çarpıştı

ABD zırhlısı ve Rus zırhlısı çarpıştı

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler makyajsız haliyle şaşırtt�

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler makyajsız haliyle şaşırttı

1999 model otomobile sesli komuta özelliği ekledi

1999 model otomobile sesli komuta özelliği ekledi

25 Ağustos tarihli reyting sonuçları sıralaması yayında!

25 Ağustos tarihli reyting sonuçları sıralaması yayında!