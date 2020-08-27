Batı medyası sessiz kaldı! Maas'ın temaslarını görmezden geldiler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, Türkiye ve Yunanistan arasında ‘arabuluculuk’ için Atina ve Ankara’da önceki gün yaptığı temaslar, Batılı medya kuruluşlarında geniş yer bulamadı. Pek çok gazete, bakanların ortak basın toplantılarındaki demeçlerini haberleştirirken, Maas’ın “Yunanistan ve Türkiye’nin Akdeniz’de yaşanan gerginliğe rağmen diyaloğa hazır olduğu” yönündeki izlenimine de yer verildi.

TAM ÜYELİK TARTIŞMASI

The Guardian gazetesi ise hem Türkiye’nin hem de Yunanistan’ın diyaloğa açık olduğu görüşünü tekrarlarken, 27-28 Ağustos’ta Berlin’de düzenlenecek Akdeniz konulu toplantıyla ilgili bir bilgi paylaştı. Üst düzey bir AB yetkilisini kaynak gösteren gazete, Türkiye’nin AB’ye aday üye statüsüne resmen son verilmesi de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. Maas’ın da AB’nin “dönüm noktasında” olduğunu söylediği belirtildi.

BBC: ALMANYA ‘İSTİKŞAFİ’ ZEMİNE DÖNÜŞ İSTİYOR



BBC’de yer alan bir yorumda Almanya’nın, Atina ve Ankara arasında 2002’de başlayan ve Ege’deki bütün sorunların tartışılmasını hedefleyen ‘istikşafi’ zemine geri dönülmesini hedeflediği belirtildi. Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları arasında 12 Mart 2002 tarihinde başlayan ve “istikşafi görüşmeler” diye anılan temaslarda, iki ülke arasındaki köklü sorunlara çözüm bulmak amacıyla açık uçlu istişareler yapılmıştı. 2002’den 2016’ya kadar 60 görüşme yapılmış, daha sonra bu görüşmelere son verilmişti.

NEW YORK TIMES: İKİ ÜLKE DİYALOG KURMAYA HAZIR



New York Times gazetesi de aktardığı kısa haberde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın “Türkiye ve Yunanistan Dışişleri bakanlarının diyaloğa hazır olduğunu gördüm” yönündeki demecine yer verdi. Maas’ın, “Türkiye ve Yunanistan doğrudan görüşmelere başlamalıdır” dediğini kaydetti.

INDEPENDENT: ZİYARET SÜRERKEN TATBİKAT



Independent Tribune, Maas’ın Atina ve Ankara ziyareti sürerken, iki ülkenin donanmalarının Akdeniz’de tatbikat halinde olduğuna dikkat çekti, Maas’ın “Bir kıvılcım felakete yol açabilir” sözlerine yer verdi.