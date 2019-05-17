Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0505
  • 6,7602
  • 248.765
  • 87.194
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Batı Antartika'da buzullarda erime ve incelme görülüyor

Batı Antartika'da buzullarda erime ve incelme görülüyor

Batı Antartika'da buzullarda erime ve incelme görülüyor

Batı Antarktika'da buz örtüsünde 122 metre incelme saptandı.

Antarktika'nın batısındaki buz örtüsünün yaklaşık dörtte birinde erime ve incelme görüldüğü belirtildi. CNN'de yer alan habere göre, İngiltere'deki Leeds Üniversitesinden bilim adamlarının 25 yıllık uydu verilerine göre yürüttüğü çalışmada, Batı Antarktika'da bazı bölgelerde buz örtüsünün 122 metre inceldiği saptandı.

İngiltere'deki Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi Başkanı Andy Shepherd, yaptığı açıklamada, Antarktika'nın batısında buz örtüsünün dörtte birinde önemli oranda incelme görüldüğüne işaret etti. Buzulların erimesinin deniz seviyesinde artışa neden olduğunu belirten Shepherd, 1992'den bu yana Antarktika'nın batısı ve doğusundaki buz örtüsündeki erimenin dünyadaki deniz seviyesini 4,6 milimetre artırtığını kaydetti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'ın eşi sahneye ısındı
Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?
Gurur Aydoğan açıkladı! Ayrıldık
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Neslihan Atagül sevgisini haykırdı!
Erzincan´da oto tamirciliği yapan Metin Köksal (43), yurdun dört bir yanındaki hurdalıklardan toplad

Hurda Olarak Alıp Bakın Ne Hale Getiriyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Keban Barajı'nda 15 yıl sonra ilk, savaklar açıldı

Bitlis'te uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor