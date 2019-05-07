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Batı Afrika'da kaju, üreticinin elinde kaldı

Batı Afrika'da kaju, üreticinin elinde kaldı

Senegal ve Fildişi Sahili başta olmak üzere Batı Afrika'da yaygın olarak yetiştirilen kaju, üreticinin elinde kaldı.

Senegal ve Fildişi Sahili başta olmak üzere Batı Afrika'da yaygın olarak yetiştirilen kaju, üreticinin elinde kaldı.

Afrika basınında yer alan haberlere göre, Benin, Senegal, Fildişi Sahili, Nijerya ve Gine-Bissau'da üreticilerin elinde yüklü miktarda kalan kaju, "çok düşük" fiyata alıcı buluyor.

Kıtanın en büyük kaju fıstığı üreticisi olan Fildişi Sahili'ndeki bazı bölgelerde ise devletin kilosu için belirlediği fiyat 375 Batı Afrika CFA frangı (3,90 TL) olan kaju, 50 Batı Afrika CFA frangından bile alıcı bulamıyor.

Uzmanlar, söz konusu krize, Asyalı alıcıların geçen yılın sezon sonunda fiyatlar yüksekken kaju stoklamasının neden olduğunu belirtirken, Asyalı alıcıların, stoklarını elden çıkarmadan yeni ürün alamadığı ifade ediliyor.

Küresel talebin yüksek ve fiyatların düşük olduğuna dikkati çeken uzmanlar, krizin uzun sürmeyeceğini vurguluyor.

(AA)

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