Başrahip tedbir koydurdu! St. Antuan Kilisesi satışa çıkarıldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki St. Antuan Kilisesi, avlusu ve avlunun önündeki altışar katlı 2 apartmanla 4 işyeri, geçmişte üzerilerine kayıtlı olan kişiler tarafından satışa çıkarıldı. İddiaya göre Sebahattin Gök adlı bir kişi, İtalya, Amerika, Fransa ve başka ülkelere giderek varislere ulaştı. Mirasçılık belgesi aldırdığı bu kişilerden vekaletname’de toplayıp satış işlemi başlattı. Durumdan haberdar olan İstanbul’daki en büyük Katolik kilisesinin başrahibi İulian Pişta, kilise ve müştemilatına tedbir kararı koydurdu.