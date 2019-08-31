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  3. Başparmağını sosyal medyada paylaştı insanlar şaştı kaldı...

Başparmağını sosyal medyada paylaştı insanlar şaştı kaldı...

Başparmağını sosyal medyada paylaştı insanlar şaştı kaldı...

ABD’de 20 yaşındaki bir genç, uzun başparmağı ile sosyal medyada fenomen oldu. Jacob Pina sosyal medyada 150 bin kişi tarafından takibe alındı, paylaştığı görüntüler 2,3 milyon kişi tarafından da beğenildi.

Öğrenci olan Jacob Pina (20) ABD’nin Massachusetts eyaletinin Westport bölgesinde yaşıyor. Pina’nın başparmağının yaklaşık 13 cm olduğu belirtilirken, sosyal medyada 150 bin kişi tarafından takibe alındığı ve paylaştığı görüntüleri 2,3 milyon kişinin beğendiği açıklandı.

Parmağını görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Pina, "İnsanlar önce şaşırıyor ardından kendi parmakları ile karşılaştırıyorlar" dedi.

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