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Basklar da bağımsızlık kararı aldı

Basklar da bağımsızlık kararı aldı

İspanya’nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin özerk parlamentosu, Katalonya’daki ayrılıkçı girişimlerden esinlenerek bağımsızlık yanlısı bir karar aldı.

Bask Özerk Parlamentosunda iktidardaki Bask Milliyetçi Partisi (PNV) ve ikinci büyük parti olan EH Bildu koalisyonunun oylarıyla kabul edilen kararda, “kendi geleceğine karar verme hakkı” savunuldu. Söz konusu karar metninde, Bask ve İspanyol devleti arasındaki ilişkilerin bundan sonra “eşitlik, iki taraflılık ve anlaşmaya” dayalı olacağı belirtildi. “Kendi geleceğine karar verme hakkı” ifadesine yer verilen karar metninde, “bu hakkın vazgeçilmez” olduğu vurgulandı.


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