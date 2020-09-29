29 Eylül 2020 Salı 18:08 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah için başsağlığı mesajı yayımladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah’tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah’tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2020