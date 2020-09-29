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  • Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah için başsağlığı mesajı yayımladı
29 Eylül 2020 Salı 18:08 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah için başsağlığı mesajı yayımladı

Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah için başsağlığı mesajı yayımladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah’tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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