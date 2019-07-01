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  3. Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı

Osaka’da düzenlenen G20 Devlet Başkanları Zirvesi’nin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Başkan Erdoğan, “Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin şüpheli ölümü, Mısır’daki idamlar ve Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiniz” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

Bu konuyu gündeme getirdiğim konuşmamda Muhammed Bin Selman (MBS) ya ben konuşurken ayrıldı ya da ben konuşmaya başlamadan ayrıldı. Burada kimse bu konulara girmiyor. Sisi de Muhammed Bin Selman da bunu bizden dinlemeli. Mursi’nin ölüm şeklini anlattık. Bakıyorsunuz buraya Sisi’yi çağırıyorlar. Ne diye çağırıyorsun? Bu ikiyüzlülüğü tüm dünyaya ilan etmemiz, hatırlatmamız lazım. Bir üçüncü konu da Kaşıkçı meselesi. Dünyada egemen güçlerin bir kısmı onu da gündemden düşürmeye çalışıyor. Birileri çok ciddi paralar dağıtıyor.

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