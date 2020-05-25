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  3. Başbakan canlı yayında depreme yakalandı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:45 | Son Güncelleme:

Başbakan canlı yayında depreme yakalandı

Başbakan canlı yayında depreme yakalandı

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington yakınlarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O anlarda Başbakan Jacinda Ardern, canlı yayınla bir televizyon programındaydı. Sarsıntı başlayınca sakinliğini koruyan başbakan, çevresini kontrol etti. Deprem bittikten sonra da yayına devam etti.

Christchurch’te camilere yapılan terör saldırısındaki net tavrı ve koronavirüsle mücadelede aldığı kararlar ile büyük takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, bu kez de canlı yayındaki soğukkanlılığı ile gündem oldu.

Başbakan canlı yayında depreme yakalandı!

Geonet’e göre Wellington ve yakındaki bölgeler, başkente yakın bir şehir olan Levin’deki 5.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern de, o sıralarda parlamento binasında canlı yayında bir röportaj veriyordu.

Deprem sırasında arkadaki eşyalar sallanmaya başlayınca Ardern, sunucu Ryan Bridge’e “Burada ufak bir deprem yaşıyoruz Ryan...” dedi. Bu sırada arkasında eşyalar da hızla sallanmaya devam etti.

Depremde soğukkanlılığını koruyan Ardern sarsıntı sonrası “Burada oldukça iyi bir sarsıntı yaşadık. Arkamda hareket eden şeyler görebilirsiniz” dedi.

Ardern, depremin sonra erdiğinden ve güvende olduğundan emin olmasının ardından röportaja kaldığı yerden devam etti.


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