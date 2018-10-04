Barzani’nin oyunu tutmadı 

Osman Nuri CERİT

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Pazar günü yapılan IKBY seçimlerini illegal “bağımsızlık” referandumunun mimarı Barzani’nin partisi KDP kazanmıştı Barzani IKBY seçiminin sonuçlarıyla Merkezi Parlamento’yu etkilemeyi amaçlamıştı Ancak Irak Parlamentosu, bu oyuna gelmedi. Salih seçim sonrası ilk açılmasında “Irak’ın toprak bütünlüğüne sahip çıkacağını” ifade etti.