Barzani’nin oyunu tutmadı
Irak’ta anayasa gereği Kürtlere ayrılan Cumhurbaşkanlığı koltuğunu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin eski başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani’nin adayı Fuad Hüseyin yerine KYB’nin adayı Berham Salih’in kazanması Barzani’nin tüm oyunlarını bozdu.
Osman Nuri CERİT
TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU
Pazar günü yapılan IKBY seçimlerini illegal “bağımsızlık” referandumunun mimarı Barzani’nin partisi KDP kazanmıştı Barzani IKBY seçiminin sonuçlarıyla Merkezi Parlamento’yu etkilemeyi amaçlamıştı Ancak Irak Parlamentosu, bu oyuna gelmedi. Salih seçim sonrası ilk açılmasında “Irak’ın toprak bütünlüğüne sahip çıkacağını” ifade etti.