Barzani'den ABD'ye çağrı: PKK'yı bölgeden çekin

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Özel Operasyonlar Komutanı Guillaume Will Beaurpere ile bir araya geldi. Barzani, yasa dışı silahlı güçlerin topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi. Barzani daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü.

Bu arada YPG terör örgütünün, Suriye’nin kuzeyinde 15 yaşında çocukları silahlandırdığı belirlendi.