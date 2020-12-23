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  • Barzani'den ABD'ye çağrı: PKK'yı bölgeden çekin
23 Aralık 2020 Çarşamba 02:35 | Son Güncelleme:

Barzani'den ABD'ye çağrı: PKK'yı bölgeden çekin

Barzani'den ABD'ye çağrı: PKK'yı bölgeden çekin

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar İlçesi'nden çekilmesi gerektiğini bildirdi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Özel Operasyonlar Komutanı Guillaume Will Beaurpere ile bir araya geldi. Barzani, yasa dışı silahlı güçlerin topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi. Barzani daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü.

Bu arada YPG terör örgütünün, Suriye’nin kuzeyinde 15 yaşında çocukları silahlandırdığı belirlendi. 

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