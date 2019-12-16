Barış Pınarı Harekatı sonuç verdi! Orada hayat normale döndü

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim tarihinde PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Tel Abyad'da siviller temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladı. Terör baskısının sona ermesiyle ilçede hayat normale döndü. Hayvancılık faaliyetlerine başlayan bölge sakinleri et ve süt ürünleri yapıyor. Gıda ürünlerinin bir kısmı pazarlardaki tezgah ve dükkanlarda satılırken bir kısmı da köylü tarafından tüketiliyor.

(İHA)