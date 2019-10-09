Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8334
  • 6,4119
  • 280.819
  • 101388
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Pentagon: Birliklerimizi Türk askeri harekatının rotasından uzaklaştırdık

Pentagon: Birliklerimizi Türk askeri harekatının rotasından uzaklaştırdık

Pentagon: Birliklerimizi Türk askeri harekatının rotasından uzaklaştırdık

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, "Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerinin güvenliğini sağlamak üzere Türkiye’nin muhtemel müdahale yolundan çekildik." açıklamasını yaptı.

AA'da yer alan habere göre, Pentagon Sözcüsü Hoffman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararının ardından yeni bir yazılı açıklama yaptı.

Başkan Trump’ın Türkiye’nin muhtemel operasyonuna karşın Suriye’nin kuzeyinde belirli bölgelerdeki ABD askerlerini çekme kararını Pentagon'a danışmadığı iddialarına tepki gösteren Hoffman, “Aksine yapılan yanlış haberlere rağmen Başkan, Türkiye’nin askeri harekâtına karşın Suriye’nin kuzeyindeki durum ve ABD askerlerini koruma çabalarına yönelik Bakan (Mark) Esper ve Genelkurmay Başkanı (Orgeneral Mark) Milley'e bu konuları danıştı.” ifadelerini kullandı.

Hoffman, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bakanlık, istikrarı sağlamak üzere en iyi yolun Suriye’de güvenli bölge kurmak olduğu konusundaki pozisyonunu halen koruyor. Maalesef Türkiye, tek taraflı adım atmayı seçti. Sonuç olarak Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerinin güvenliğini sağlamak üzere Türkiye’nin muhtemel müdahale yolundan çekildik. Şu aşamada Suriye’deki askeri varlığımızda bir değişiklik yok."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a bir şok daha!
'Kurşun' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
8 bin TL'lik cep telefonuyla ceviz kırdı, sosyal medyada olay oldu
Çağatay Ulusoy'un gurur gecesi

Milli Savunma Bakanlığı Türk Askerlerini Paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon: 74 gözaltı kararı

Kaşıkçı Elması yeniden sergilenmeye başladı