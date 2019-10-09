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  3. PKK/YPG'den alçak plan! Sivilleri kalkan yaptılar

PKK/YPG'den alçak plan! Sivilleri kalkan yaptılar

PKK/YPG'den alçak plan! Sivilleri kalkan yaptılar

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye'nin Fırat nehrinin doğusuna başlatacağı askeri harekat karşısında sivil alanları kalkan yapmaya çalışıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesinde, merkez ve çevre köylerdeki silahlı noktalarda bulunan teröristler, yer değiştirerek ve siviller gibi giyinerek evlere yerleşmeye başladı.

Teröristlerin bir bölümü de sivil kıyafetlerle motorlu devriyeler yapıyor.

İlçedeki yaşlı ve kadın nüfusun bir bölümü evlerinden ayrılmaya çalışırken teröristler gençlerin ilçeden ayrılmasına izin vermiyor.

Örgütün elebaşları, kendi ailelerini ise araçlarla Rakka ve Kamışlı'ya gönderiyor.

Öte yandan, ilçenin batısındaki Aynularab (Kobani), Rakka ve Deyrizor'dan çok sayıda askeri araç ve terörist, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'a doğru yöneldi.

(AA)

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