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  3. Banyoda akılalmaz olay! Telefonla konuşuyordu... Bir anda hafızasını kaybetti

Banyoda akılalmaz olay! Telefonla konuşuyordu... Bir anda hafızasını kaybetti

Banyoda akılalmaz olay! Telefonla konuşuyordu... Bir anda hafızasını kaybetti

Hollanda'nın Beverwijk kentinde, banyoya telefonla giren 13 yaşındaki bir kız çocuğu, elektrik akımına kapılarak, ciddi şekilde yaralandı. Kaza sonucu hafızasını kaybeden kız çocuğunun vücudunda yanıklar oluştu.

Journal of Medical Case Reports' adlı dergiye göre, Hollandalı kız çocuğu 'büyük olasılıkla telefonun takılı olduğu şarj cihazının suyla temas etmesi nedeniyle' elektrik akımına kapıldı.

Kız çocuğunun çığlıkları üzerine banyoya koşan annesi, onu baygın halde ve kasılma içerisinde buldu. Telefonu şarj cihazından çıkaran anne, kızını banyodan dışarı taşıdı.

Telefonu tuttuğu sağ eli ile karnında yanıklar oluşan kız çocuğu, kaza sonrası hafızasını kaybetti. Beverwijk Kızılhaç Hastanesi'ne kaldırılan Hollandalı kız, kaza anına ilişkin hiçbir şey hatırlamadı.

Hekimlere göre, Hollandalı kız çocuğunun yaralanmasına, telefon bataryası değil, suyla temas sonucu şarj aleti neden oldu.

(BBC Türkçe)


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