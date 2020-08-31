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  3. Banksy'nin gemisi 200 sığınmacıyı kurtardı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 02:55 | Son Güncelleme:

Banksy'nin gemisi 200 sığınmacıyı kurtardı

Banksy'nin gemisi 200 sığınmacıyı kurtardı

Sokak sanatçısı Banksy tarafından finanse edilen Akdeniz'deki yardım gemisinde tüm sığınmacılar kurtarıldı.

200’den fazla sığınmacı taşıyan pembe ve beyaza boyalı gemi Maltalı ve İtalyan yetkililere acil yardım çağrısı yapmıştı. İtalyan Sahil Güvenliği yaptığı açıklamada Akdeniz’deki MV Louise Michel adlı gemide bulunan en savunmasız durumdaki 13’ü çocuk 49 sığınmacıyı cumartesi günü bir devriye botuyla kurtardıklarını duyurdu. Geriye kalan yaklaşık 150 sığınmacı ise Alman sivil toplum örgütü Sea Watch ve Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından kiralanmış başka bir gemiye alındı. 

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