Bangladeş Başbakanı Danışmanı İmam: Türkiye Arakanlılara en çok yardım eden ülkelerden biri

"Türkiye Arakanlılara en çok yardım eden ülkelerden biri"

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın Siyasi Danışmanı Hüseyin Tevfik İmam Bangladeş Başbakanlık Ofisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Türkiye Arakanlılara en çok yardım eden ülkelerden biri." ifadesini kullanan İmam, Türkiye'nin Bangladeş'te ayrı bir kamp bile kurduğunu hatırlattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bangladeş'i, krizin ardından hemen arayıp destek ve moral verdiğini kaydeden İmam, "Türk halkına ve hükümetine minnettarız." dedi.

İmam, ülkelerinde gayri resmi rakamla yaklaşık 1,2 milyon Arakanlı Müslüman olduğunu belirtti. Birçok Arakanlının Bangladeş'e gelmeye devam ettiğini söyleyen İmam, "Bu çok büyük bir sorun. Bangladeş bu sorunu tek başına çözemez." şeklinde konuştu.

Öte yandan Bangladeş'in de yoğun nüfuslu bir ülke olduğunu vurgulayan İmam, Arakanlıların güvenli dönüşleri için uygun ortamın sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

İmam, bu kapsamda Bangladeş ve Myanmar hükümeti arasında görüşmeler yapıldığını belirterek, "Uluslararası kurumlarla birlikte baskıyı artırarak bu sorunun üstesinden gelinebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

(AA)