Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Balta girmemiş ormanlara corona virüs bulaştı: Amazon yerlilerine corona virüs testleri yapılıyor
25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:21 | Son Güncelleme:

Balta girmemiş ormanlara corona virüs bulaştı: Amazon yerlilerine corona virüs testleri yapılıyor

Balta girmemiş ormanlara corona virüs bulaştı: Amazon yerlilerine corona virüs testleri yapılıyor

Kolombiya ve Peru, Güney Amerika kıtasındaki Amazon bölgesinde corona virüsün yayılmasının önüne geçmek için ortak bir çalışma başlattı. Bu kapsamda Amazon yerlilerine corona virüs testi yapılmaya başlandı.

Güney Amerika ülkeleri Kolombiya ve Peru, Amazon bölgesinde yaşayan yerliler arasında corona virüsün yayılmasının önüne geçmek için ortak bir çalışma başlattı.

Aksam.com.tr’nin AFP’den aktardığı habere göre, sağlık çalışanları, dünyayı kasıp kavuran ve toplamda yaklaşık 350 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan corona virüs salgınının Amazon yerlilerine bulaşmasını engellemek için kolları sıvadı.

Koruyucu kıyafet ve maske takan sağlık çalışanları, yanlarına aldıkları test kitleri ile Amazon nehrini tekneyle gezerek yerlilere corona virüs testi gerçekleştirdi. Uzmanlar, corona virüsün bölgeye turistler aracılığıyla taşınmış olabileceğini aktardı.


Virüs laboratuvarda mı üretildi? İddiaların merkezinden şaşırtan açıklama
YouTube videoları izlenme rekorları kırıyor: 90 yaşındaki 'Oyuncu Büyükanne' gençlere taş çıkartıyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Son dakika uyarısı geldi
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
ABD, Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı!
Yunanistan kışkırtmaya devam ediyor! Ege'de taciz atışı...

Yunanistan kışkırtmaya devam ediyor! Ege'de taciz atışı...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

25 Mayıs burç yorumları! Burçları neler bekliyor?

Ünlüler'den Ramazan Bayramı paylaşımları: Bu bayram evdeyiz, sağlığımız yerindeyse daha ne isteriz!