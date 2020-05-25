Balta girmemiş ormanlara corona virüs bulaştı: Amazon yerlilerine corona virüs testleri yapılıyor

Güney Amerika ülkeleri Kolombiya ve Peru, Amazon bölgesinde yaşayan yerliler arasında corona virüsün yayılmasının önüne geçmek için ortak bir çalışma başlattı.

Aksam.com.tr’nin AFP’den aktardığı habere göre, sağlık çalışanları, dünyayı kasıp kavuran ve toplamda yaklaşık 350 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan corona virüs salgınının Amazon yerlilerine bulaşmasını engellemek için kolları sıvadı.

Koruyucu kıyafet ve maske takan sağlık çalışanları, yanlarına aldıkları test kitleri ile Amazon nehrini tekneyle gezerek yerlilere corona virüs testi gerçekleştirdi. Uzmanlar, corona virüsün bölgeye turistler aracılığıyla taşınmış olabileceğini aktardı.