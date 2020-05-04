Balkan ülkelerinde korona gelişmesi! Tedbirler kalkmaya başladı

Salgından en az etkilenen ülkelerden Karadağ'da bugün itibarıyla tekstil, ayakkabı, teknik ürün ve inşaat malzemesi satılan perakende mağazalar ile kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kırtasiyeler, müzeler, sanat galerileri, diş muayenehaneleri, sürücü kursları ve araç kiralama firmaları yeniden açıldı.

KUZEY MAKEDONYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SÜRESİ KISALTILDI

Kuzey Makedonya'da daha önce hafta içi 16.00-05.00 saatlerinde, hafta sonu ise cuma 16.00'dan pazartesi 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı kısaltıldı. Sokağa çıkma yasağı artık pazartesiden perşembeye kadar 19.00-05.00 saatlerinde, cumadan pazartesiye kadar ise 14.00-05.00 saatlerinde uygulanacak.

ARNAVUTLUK'TA MAĞAZALAR AÇILMAYA BAŞLANDI

Arnavutluk'ta da tekstil, ayakkabı ve telefon mağazaları yeniden açılırken, taksilerin çalışmasına izin verildi. Bugünden itibaren 60 yaş üzeri emeklilere 06.00-08.30 saatlerinde, 60 yaş altındakilere ise 09.30-17.30 saatlerinde dışarı çıkmasına izin verilmeye başlandı.

SLOVENYA VE HIRVATİSTAN'DA CAMİLER AÇILIYOR

Slovenya İslam Birliğinden yapılan açıklamada, 13 Mart'tan beri cemaatle namaz kılmaya kapatılan cami ve mescitlerin, Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilerek bugünden itibaren yeniden ibadete açılacağı bildirildi. Hırvatistan'da camilerde cuma ve teravih namazlarının kılınmasına cuma gününden itibaren izin verilecek.

BOSNA HERSEK'TE KUAFÖRLER KAPILARI AÇTI



Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) bugünden itibaren bazı perakende mağazalar ile kuaförler yeniden çalışmaya başladı. Sırbistan genelinde bugünden itibaren kafe ve restoranlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek koşuluyla yeniden açıldı.

