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Balıkçılar, bir şişe içerisinde 50 yıl önce yazılmış mesaj buldular

Balıkçılar, bir şişe içerisinde 50 yıl önce yazılmış mesaj buldular

Avustralya'da bir balıkçı, Güney Avustralya kıyılarında bulduğu şişede 50 yıllık bir mesaj olduğunu ve yazarını aradığını söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Paul Elliot isimli bir balıkçı, Güney Avustralya sahillerinde bir şişe buldu. Şişenin içerisinde 50 yıllık bir mesaj olduğunu söyleyen balıkçı, mesajın yazarını aradığını belirtti.

Paul Elliot, Avustralya’nın ulusal yayın kuruluşu Australian Broadcasting Corporation'a yaptığı açıklamada, kendisinin ve oğlu Jyah'ın şişeyi balıkçılık yaparken ülkenin Güney Avustralya eyaletindeki Eyre Yarımadası'nın batı kıyısında bulduğunu söyledi.

Şişeyi ve içindeki yazıyı inceleyen Avustralyalı okyanus bilimcisi David Griffin, şişenin içerisindeki mesaj hakkında bilgi vermekten kaçındı. İncelemelerin devam edeceği bildirildi.

Şişenin güney sahilinde 50 yıl boyunca ayakta kalamayacağını, çünkü okyanusun asla durmayacağını aktaran David Griffin, “Ancak şişenin yıllarca bir kumsala gömülü kaldığından ve daha sonra bir fırtına tarafından açığa çıktığından şüpheleniyorum.” diye konuştu.

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